Налоговая служба Великобритании расследует выплату «Вест Хэмом» € 1 млн Пайету

Служба по налогам и таможенным сборам Великобритании расследует обстоятельства выплаты «Вест Хэмом» € 1 млн своему экс-полузащитнику Димитри Пайету в сентябре 2016 года, сообщает Daily Mail.
«Вест Хэм» выплатил Пайету эти деньги в качестве «бонуса лояльности» — в расчёте на то, что полузащитник останется в клубе. Ведомство собирается установить законность этой транзакции, а также полноту уплаты налогов по ней. Служба изъяла часть е-мэйл переписки и бумажной документации клуба для изучения вопроса.
Кроме того, по информации издания, налоговая инспекция заинтересовалась ещё 150 различными выплатами, произведёнными английскими футбольными клубами в прошлом году.
Димитри Пайет перешёл в «Марсель» из «Вест Хэма» в январе 2017 года за € 25 млн — трансферу предшествовала длительная борьба между французским хавбеком, не желавшим оставаться в «Вест Хэме», и руководством клуба, собиравшимся удержать игрока.