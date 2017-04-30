«Малага» получит € 1 млн, если «Реал» станет чемпионом Испании

Руководство «Малаги» наверняка не прочь видеть мадридский «Реал» в качестве чемпиона Испании. Если «сливочные» выиграют Примеру, то этот клуб заработает € 1 млн, сообщает Marca.
Такая сумма поступит в кассу «Малаги» благодаря тому, что в своё время клуб продал полузащитника Иско «Реалу». «Королевский клуб» заплатил за футболиста € 27 млн, к которым должны будут добавиться по € 1 млн в случае трёх побед «Реала» в национальном первенстве.
Иско защищал цвета «Малаги» с 2011 по 2013 год, после чего пополнил ряды «Реала», подписав контракт до 2018 года. «Реал» по окончании сезона намерен продлить соглашение игрока сборной Испании до 2022 года, увеличив его зарплату до € 6 млн. Сейчас Иско получает вдвое меньше.
После 35 туров Примеры «Реал» с 81 очком занимает 2-е место в турнирной таблице. У «Барселоны», занимающей 1-ю строчку, столько же очков, но у «Реала» игра в запасе.