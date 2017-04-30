Грушевский: логика в дерби не работает, но ЦСКА победа нужнее, чем «Спартаку»

Известный артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился ожиданиями от домашнего матча 26-го тура РФПЛ со «Спартаком» (30 апреля).
«Можно назвать несколько весомых причин, почему ЦСКА обыграет «Спартак», но все они скорее эмоционального, нежели логического характера, потому что логика в дерби вообще не работает. Поэтому приведу вот какой довод. На мой взгляд, он принципиален. ЦСКА это просто нужнее. Нам кровь из носу нужно выигрывать, а «Спартак» более чем устроит ничья. Сказать, что красно-белых устроит поражение – это, пожалуй, прозвучит маразматично, но их поражение не похоронит, они всё равно практически гарантировали себе чемпионство. Четырёхочковый отрыв для «Спартака» более чем комфортен, а для ЦСКА очень важен результат. Особенно учитывая то, что «Зенит» собирает свои очки при дружной поддержке нашего судейского корпуса, то «армейцам» приходится рассчитывать только на себя и на свою игру.
У ЦСКА после эффектной победы над «Локомотивом» эмоциональный подъём. А «Спартак» одержал трудовую дежурную победу над «Уралом», обескровленным после поражения в Ростове. Но фаворита в этом матче нет. С точки зрения какой-то просто логики – конечно, фаворит «Спартак». Они идут на первом месте с 7-очковым гандикапом. Но с точки зрения менее формальной логики, в дерби не бывает фаворитов – это абсолютная аксиома, которая работает уже много лет. Поэтому шансы равны, кто из соперников будет удачливее, будет злее эмоционально, тот и выиграет. Мне кажется, что злее и более яростно будет играть ЦСКА. «Спартак» может себе позволить сыграть в хорошую игру, потому что поражение команду никуда не отбрасывает», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.