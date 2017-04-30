Мелихов: «Томь» даст бой «Зениту», мы не будем мальчиками для битья

Голкипер «Томи» Александр Мелихов поделился ожиданиями от матча 26-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
«На матч с «Зенитом» настрой только положительный. Все ребята ждут эту игру. «Зенит» — один из величайших клубов России, постоянно борется за чемпионство, Лигу чемпионов. В этой команде много звёзд. Думаю, мы дадим им бой, не будем мальчиками для битья», — сказал Мелихов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Встреча состоится в Томске в понедельник, 1 мая. Начало — в 13:00 мск.