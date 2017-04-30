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Жемалетдинов: победа над «Локо» даст «Рубину» рывок в оставшихся матчах

30 апреля 2017, воскресенье. 12:27. Футбол

Нападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в матче 26-го тура РФПЛ.

«Конечно, этот матч был очень важен для нас, для команды. После такой череды неудач, можно сказать, появился лучик света. Выиграли у такого большого клуба, как „Локомотив“. Это даст нам рывок вперёд в оставшихся матчах. Будем так же дальше работать, чтобы победить в следующих матчах.

Сильнее сплотились, потому что у нас уже выхода другого не было. Не знаю, почему именно сейчас получилось, хотя мы в каждой игре стараемся", — сказал Жемалетдинов в интервью пресс-службе «Рубина».

Источник: Официальный канал ФК "Рубин" на YouTube Сообщить об ошибке
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ФК Локомотив ФК Рубин Рифат Жемалетдинов
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