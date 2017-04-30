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Кейн: у «Тоттенхэма» есть вещи поважнее, чем финишировать выше «Арсенала»

30 апреля 2017, воскресенье. 13:23. Футбол

Форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн поделился ожиданиями от дерби с «Арсеналом» в 35-м туре АПЛ. Игра пройдёт сегодня, 30 апреля,  на стадионе «Уайт Харт Лэйн», начало — в 18:30 мск.

«Конечно, фанатам будет приятно, если мы финишируем выше „Арсенала“ и обеспечим себе это после победы над ним, но для нас есть вещи поважнее. Нам нужно попытаться одержать победу, чтобы продолжить давление на „Челси“, — приводит слова Кейна Goal.

«Тоттенхэм» после 33 матчей набрал 74 очка и идёт на втором месте в АПЛ, опережая занимающий шестую позицию «Арсенал» (32 матча, 60 очков) на 14 баллов.

Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Тоттенхэм Хотспур Гарри Кейн
Новости. Футбол
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