Глава ANOC шейх Ахмад покинул совет ФИФА после обвинений в коррупции

Глава Ассоциации национальных олимпийских комитетов (ANOC) шейх Ахмад аль-Фахад аль-Сабах, который накануне опроверг информацию о своей причастности к коррупционному скандалу в организации, покинул совет ФИФА.
«Касаемо спекуляций в СМИ, связанных с якобы совершёнными платежами в отношении Ричарда Лая, я могу только повторить предыдущие слова и отвергнуть эти обвинения. Но я не хочу, чтоб это дело повлияло на ближайшие конгрессы ФИФА и азиатской конфедерации футбола (AFС), а потому я принял решение покинуть все занимаемые мною футбольные должности и отказаться от участия в грядущих выборах в совет ФИФА», — цитирует текст заявления шейха BBC.
Член комитета ФИФА по аудиту, глава футбольной ассоциации Гуама Ричард Лай 27 апреля в суде Бруклина признал себя виновным в коррупции. Чиновник получал взятки от футбольных функционеров, в частности в 2011 году, согласно данным следствия, он в обмен на свой голос получил $ 100 тыс. от неназванного чиновника в Азиатской конфедерации футбола, который претендовал на пост главы ФИФА.