«Интер» – «Наполи»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

В воскресенье, 30 апреля, в Милане на стадионе «Сан-Сиро» состоится матч 34-го тура Серии А между «Интером» и «Наполи». Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Наполи».
Ранее команды встречались друг с другом 143 раз. 64 раза победу праздновали футболисты «Интера», 35 раз матч завершился вничью, 44 раза сильнее оказывались игроки «Наполи».
Последняя встреча между ними состоялась в декабре 2016 года и завершилась победой «Наполи» со счетом 3:0.