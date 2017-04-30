«Матч ТВ»: трансляция матча ЦСКА — «Спартак» стартует после окончания Формулы-1

Трансляция матча 26-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак» на телеканале «Матч ТВ» начнётся после окончания Гран-при России Формулы-1. Об этом сообщила пресс-служба «Матч ТВ».
«Трансляцию дерби ЦСКА — „Спартак“ смотрите на сайте с 16:45 мск. На „Матч ТВ“ трансляция стартует после окончания Гран-при России», — говорится в сообщении.
Гран-при России в Сочи стартует в 15:00 мск. Стартовый свисток в матче ЦСКА — «Спартак» прозвучит в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».