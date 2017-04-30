Руни — второй после Ширера, кто сумел забить в 150 матчах АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни отметился голом с пенальти в матче 35-го тура английской Премьер-лиги со «Суонси Сити».
Таким образом, 31-летний Руни забил в 150-м матче АПЛ, сумев опередить по этому показателю Фрэнка Лэмпарда и Эндрю Коула.
Теперь Руни отстаёт только от Алана Ширера, который забивал в 190 разных матчах высшего английского дивизиона.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Суонси Сити». После первого тайма манкунианцы выигрывают со счётом 1:0.