Буффон забрал назад обещание завершить карьеру, если не пропустит от «Барселоны»

39-летний голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, что обещал завершить карьеру, если сумеет сохранить свои в неприкосновенности в противостоянии с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов, но не будет делать этого.
«Ювентус» на своём поле разгромил «Барселону» со счётом 3:0, а ответная игра завершилась нулевой ничьей.
«Я обещал уйти из футбола по окончании сезона, если в обоих матчах с «Барселоной» не пропущу. Я сказал об этом президенту «Ювентуса», и он ответил, что иногда мы говорим глупые вещи, сказал мне не беспокоиться и двигаться дальше.
Так что я должен забрать обещание назад. У президента больше опыта, чем у меня, и он дал мне хороший совет», — цитирует Буффона Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.