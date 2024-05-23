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Вратарь сборной Франции Меньян может пропустить Евро-2024 — Романо

Вратарь сборной Франции Меньян может пропустить Евро-2024 — Романо
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28-летний вратарь «Милана» и сборной Франции Мик Меньян может пропустить чемпионат Европы — 2024 из-за травмы мизинца, сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, футболист получил вывих мизинца левой руки. Предварительные анализы показали, что возможность перелома исключена. Меньяну придётся носить бандаж в течение недели до проведения дальнейших анализов, что позволит определить его состояние и готовность к чемпионату Европы.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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