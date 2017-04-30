«Манчестер Юнайтед» дома не смог обыграть «Суонси Сити»

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Суонси Сити». Встреча, прошедшая на стадионе «Олд Траффорд», завершилась вничью со счётом 1:1.
Манкунианцы открыли счёт в конце первого тайма. В компенсированное время арбитр назначил пенальти за фол на Маркусе Рашфорде. С 11-метровой отметки точно пробил Уэйн Руни. Отыгрались «лебеди» на 79-й минуте — точный удар со штрафного удался Гилфи Сигурдссону.
В таблице английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» (65 очков) занимает пятое место, а «Суонси Сити» (32) — 18-е.