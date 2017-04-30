Каррера: назову себя чемпионом, когда стану чемпионом

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на пресс-конференции после победы над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги заявил, что не собирается раньше времени праздновать победу в чемпионате, а также высказал мнение о причинах успешного выступления красно-белых под его руководством.
«Мы не нервничали в первом тайме, просто стояли перед другой командой, которая хорошо играет в футбола. У ЦСКА хорошие футболисты, нам было тяжело, но в первом тайме мы смогли забить и победили.
Я назову себя чемпионом, когда стану чемпионом. Сегодня мы празднуем победу в дерби, и это правильно. Но мы ещё не выиграли чемпионат. Когда будем чемпионами, будем петь.
Я благодарен, и мне повезло с игроками, которые пошли за моими идеями и мыслями. Они усердно выполняют мои установки, и мы лидируем с прошлого года. Я стараюсь делать всё, чтобы они отдавались на 100 процентов. Мы стали командой. Но прежде чем стать командой, мы стали семьёй. Я думаю, в этом весь секрет", — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.