Гончаренко: второй пропущенный гол от «Спартака» – это ляп

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал домашнее поражение от «Спартака» (1:2) в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги.
«Должен сказать, что футбол как-никак игра, которая базируется на ошибках. Кто их допускает меньше, тот и выигрывает. Второй пропущенный гол от «Спартака» – это ляп. Тем не менее такие игры нравятся болельщикам.
Если отречься от результата, считаю, что у нас довольно много позитивного. В защите и позиционном нападении действуем хорошо. Наша цель понятна. Осталось четыре игры.
Что касается того, почему Фернандес во втором тайме действовал хуже, чем в первом, то он создал много моментов. Эта игра была очень интересна в плане тактики. Уже после 15-20 минут было понятно, как действует «Спартак.
Повлияли ли две остановки матча из-за дыма от файеров, которые использовали болельщики? Наши болельщики поспособствовали тому, чтобы игра затянулась. Конечно, когда ты проигрываешь, соперник разными способами затягивает игру. Например, выбросом мяча со своей скамейки.
Замена Ионова на Оланаре была связана с тем, что «Спартак» закрылся, поведя в счёте. Нам нужен был силовой форвард, способный оказать давление на соперника», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Посмотреть гол можно в «твиттере» РФПЛ.