Червиченко: забей ЦСКА на 2-й минуте, увидели бы повторение матча в Ростове

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура РФПЛ.
«Слабое начало матча в исполнении «Спартака» связано с мандражом. Красно-белые отдали территорию, понимая, что сил нет доминировать и давить. Повезло на второй минуте: залети там мяч, мы бы увидели повторение того, что случилось со «Спартаком» в Ростове. Вмешался фарт: красно-белые забили с фактически первой вразумительной атаки, затем удачно сыграли в «кинжальных» атаках.
За такую ошибку, которую допустил Васин, ещё из детской спортивной школы выгоняют, не говоря уже о команде, которая борется за высшие места в чемпионате», — сказал бывший президент красно-белых в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.