Пономарёв: центральный защитник не имеет права ошибаться так, как Васин

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал поражение «армейцев» в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2). Пономарёв, в частности, раскритиковал защитника «армейцев» Виктора Васина за ошибку в эпизоде со вторым голом красно-белых.
«Валидольный матч был для всех, другого такого в этом сезоне больше не припомню. Хорошие скорости, отличное понимание игры и большое количество ошибок и с той, и с другой стороны. Особенно, конечно, со стороны ЦСКА. Обидно, что пропустили второй мяч, в котором виноват Васин. Он возрастной футболист, но тут не разобрался. Выбей мяч на угловой или в аут, никакого момента бы не было. Сыграли бы вничью, что было бы закономерно. Сегодня чудеса творил Акинфеев, спартаковцы попали в штангу при выходе один на один.
Черт знает, кто больше заслужил победы. На первых минут «армейцы» могли забивать, и совсем по-другому игра бы сложилась. «Спартак» бы расстроился, а ЦСКА бы больше внимания уделял обороне. И вдохновение бы какое-то получили, полетели бы на взятие ворот «Спартака». Но если не забиваешь ты, забивает противник.
Ошибка Васина – ключевой момент встречи. Центральный защитник не имеет права делать такие ошибки. Очень удивился, что они не поставили Игнашевича на игру. Это опытный футболист, читает игру и таких ошибок не совершает никогда абсолютно. Это непростительная ошибка для игрока основного состава, Игнашевич бы никогда такого не допустил.
Надеялся хотя бы на ничью, мог ли бы держать «Спартак» на привязи и ждать, вдруг они споткнутся. А сейчас рассчитывать и на второе место уже проблематично. «Зенит» может не упустить своего шанса, хотя и играет безобразно. Питерцы второго места не заслуживают, надеюсь, что красно-синие удержатся на второй строчке", — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.