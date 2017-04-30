Сегодня, 30 апреля, в финальном матче Кубка Нидерландов на стадионе «Фейеноорд — Де Куйп» в Роттердаме «Витесс» одержал победу со счётом 2:0 над «АЗ Алкмар».
На 81-й минуте Рикки ван Волфсвинкель счёт открыл, а на 88-й минуте оформил дубль, установив окончательный результат.
Таким образом, «Витесс» стал обладателем кубка Нидерландов, выиграв трофей впервые за свою 125-летнюю историю.
Благодаря победе в Кубке страны команда из Арнема обеспечила себе участие в групповом этапе Лиги Европы следующего сезона.