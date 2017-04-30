Это'О оформил хет-трик за «Антальяспор» в матче чемпионата Турции

В матче 29-го тура чемпионата Турции «Аданаспор» принимал на своём поле «Антальяспор». Встреча проходила на стадионе «Беш Очак» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Дениз Кадах, Мустафа Эль-Кабир, а хет-трик оформил экс-форвард махачкалинского «Анжи» Самуэль Это'О. За «Аданаспор» отличился Ахмет Дерели, а ещё один мяч забил в собственные ворота защитник «Антальяспора» Сакиб Айтач.
«Антальяспор» (46 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Турции, «Аданаспор» (20) — на последней, 20-й, строчке.
Посмотреть видео голов матча и хет-трик Самуэля Это'О можно в YouTube.