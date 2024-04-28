Глава совдира «Динамо» Гафин высказался о состоянии Игоря Лещука после серии ошибок

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о состоянии голкипера команды Игоря Лещука после серии ошибок.

«Мы общались с Игорем. Как неоднократно заявлялось, мы его поддержали. Такое случается со всеми, в том числе с самыми большими вратарями. Я уверен, что Игорь сделает выводы и вернётся на футбольное поле ещё сильнее. «Динамо» рассчитывает на Лещука», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В текущем сезоне за место в стартовом составе «Динамо» борются два голкипера — Антон Шунин и Игорь Лещук.

Напомним, Игорь Лещук в нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах команды во всех официальных турнирах. Он пропустил в общей сложности 23 гола.

Ранее глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу бело-голубых над петербургским «Зенитом» (1:0) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги.