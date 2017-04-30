Гвардиола: второй гол «Мидлсбро» можно назвать характерным для АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от выездного матча 35-го тура АПЛ с «Мидлсбро» (2:2).
«Во втором тайме мы были сильнее и создали достаточно голевых моментов для того, чтобы победить, но «Мидлсбро» преследовал свои цели и также боролся за результат. «Мидлсбро» забил первый гол в наши ворота после контратаки, а второй можно назвать характерным для АПЛ. В первом тайме нам было трудно сдерживать контратаки «Боро», но после перерыва мы играли намного лучше. Мы делали всё, что могли, для победного гола, но не смогли забить в третий раз.
Думаю, что борьба за первые четыре места будет продолжаться до конца сезона: у всех претендентов в первую четвёрку будут сложные матчи, команды сделают всё для того, чтобы играть в Лиге чемпионов на будущий сезон", — цитирует Гвардиолу сайт «Сити».