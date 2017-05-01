Мунтари ушёл с поля в связи с расистскими кричалками болельщиков «Кальяри»

Полузащитник «Пескары» Салли Мунтари в гостевом матче 34-го тура Серии А с «Кальяри» (0:1) принял решение самостоятельно покинуть поле, сообщает BBC Sport.
В концовке встречи ганский футболист подошёл к главному арбитру встречи с просьбой остановить игру в связи с расистскими оскорблениями в его адрес со стороны болельщиков «Кальяри». В ответ на это рефери показал Мунтари жёлтую карточку. Салли в знак протеста покинул поле, показывая болельщикам руку и крича: «Это мой цвет».
«Мунтари попросил арбитра вмешаться, но судья ему сказал, что ничего не слышал и не видел. Салли был прав, но ему не стоило уходить с поля. Не нам вершить правосудие. Это случилось сегодня, несмотря на то что Мунтари выступает в Италии уже много лет. Надеюсь, наш менталитет изменится», — сказал главный тренер «Пескары» Зденек Земан.
Посмотреть видео с инцидентом можно в «Твиттере».