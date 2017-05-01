Сарри: «Наполи» должен был убить интригу в матче с «Интером» гораздо раньше

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился впечатлениями от победы над «Интером» (1:0) в выездном матче 34-го тура итальянской Серии А.
«Одним из немногих отрицательных аспектов игры является то, что мы забили только один гол. Создав так много возможностей, мы могли и должны были убить интригу гораздо раньше, поскольку «Интер» со своими нападающими может забить в любой момент. К счастью, мы хорошо оборонялись и сумели ограничить нерадзурри, поэтому одного гола на этот раз оказалось достаточно.
Сегодня мы играли против мотивированного «Интера». Есть ощущение, что «Наполи» упустил слишком много моментов, но над этим нужно работать", — сказал Сарри в эфире Mediaset Premium.