Кафельников: Дзюбу — от души с чемпионством «Спартака»

Олимпийский чемпион по теннису, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников иронично высказался в адрес бывшего форварда москвичей - Артёма Дзюбы, который сейчас выступает за «Зенит». После матча 26-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» обыграл ЦСКА (2:1) и практически обеспечил себе чемпионство, Кафельников написал на своей странице в «Твиттере»: «Артёма Дзюбу — от души с чемпионством „Спартака“».
Благодаря победе в столичном дерби лидирующий в турнирной таблице «Спартак» за четыре тура до финиша увеличил отрыв от идущего на втором месте ЦСКА до 10 очков.