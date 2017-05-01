Гальярдини: футболистам «Интера» нужно меньше говорить и больше делать

Полузащитник «Интера» Роберто Гальярдини прокомментировал поражение от «Наполи» (0:1) в 34-м туре Серии А. Таким образом, миланский клуб не смог победить в чемпионате Италии уже в шестой встрече подряд.
«Мы должны прервать эту негативную тенденцию. К сожалению, уже которую неделю мы повторяем эти слова. Так что нужно меньше говорить и больше делать. Это был очень плохой месяц, но мы старались держаться вместе и хорошо работать в течение каждой недели.
Болельщики оказывают нам отличную поддержку, и мы должны делать больше для них. Мы должны преодолеть эти неприятности», — приводит слова Гальярдини Sky Sport Italia.