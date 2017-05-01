Маркиньос: хотели выиграть у «Ниццы», чтобы оказать давление на «Монако»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал поражение от «Ниццы» (1:3) в матче 35-го тура французской Лиги 1.
«Думаю, «Ницца» была лучше нас. Мы много владели мячом, но это ничего не значит. Мы забили после углового, хотели вернуться в игру, но не смогли. Хотели выиграть, чтобы оказать давление на «Монако», однако «Ницца» сыграла хорошо. Они были агрессивны, а мы не использовали свои шансы. Мы должны играть лучше», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт «ПСЖ».
«ПСЖ» (80 очков) занимает второе место, отставая от «Монако» (83) и сыграв на матч больше. «Ницца» (77) — третья.