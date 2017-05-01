Чех: «Арсенал» должен побеждать в пяти матчах и надеяться на осечку конкурентов

Голкипер «Арсенала» Петр Чех прокомментировал поражение от «Тоттенхэм Хотспур» (0:2) в матче 35-го тура АПЛ.
«Когда я парировал удар Эриксена, думал, что момент уже позади, но мяч оказался в сетке после добивания Алли. Это был переломный момент. Затем мы пропустили второй гол, и «Тоттенхэм» стал хозяином положения. «Арсеналу» ничего не остаётся, как побеждать в оставшихся матчах и надеяться на осечку конкурентов», — сказал Чех в интервью Sky Sports.
«Арсеналу» в АПЛ осталось сыграть с «Манчестер Юнайтед», «Саутгемптоном», «Сток Сити», «Сандерлендом» и «Эвертоном».