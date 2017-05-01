Григорян: «Анжи» совершил небольшую ошибку, приехав в Краснодар в день игры

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал ничью с «Краснодаром» (0:0) в 26-м туре российской Премьер-Лиги.
«Нам не совсем удалось план на игру реализовать, поскольку, наверное, мы небольшую ошибку совершили, приехав в Краснодар в день игры. Находясь в дороге 4,5-5 часов, немножко плохо восстановились и из-за этого были инертными в атакующих действиях.
«Краснодар» играет так, как никто в России, и обороняться против него крайне сложно. Мы постарались учесть их заготовки. Многое у нас в обороне получилось, хоть и у них были голевые моменты", — сказал Григорян в эфире телеканала «Наш футбол».