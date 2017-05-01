Шалимов: «Краснодар» создал мало моментов, не было последнего паса и завершения

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал ничью с «Анжи» (0:0) в 26-м туре РФПЛ.
«Мы мало моментов создали, потому что, наверное, мяч плохо ходил, он должен быстрее ходить. Для нас это плохая игра. Не было последнего паса, завершения. Мы создали намного меньше сегодня, чем за последние матчи.
Игра Смолова? Когда он правильно играет, его закрыть невозможно, но «Анжи» закрыл его количеством. Нужно было использовать появившиеся в связи с этим зоны, однако не получилось", — сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».