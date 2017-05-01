Гранквист: нужно больше тренировать фланговые атаки, но это зависит не от меня

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился впечатлениями от ничьей в матче 26-го тура РФПЛ с «Анжи» и поддержал наставника «быков» Игоря Шалимова. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 0:0. «Быки» прервали серию из трёх побед в турнире.
«Конечно, мы разочарованы, что не смогли победить в последней домашней игре сезона. Мы были настроены на победу, но не создали значимое количество голевых моментов. Поэтому не забили и сыграли вничью. «Анжи», нужно отдать им должное, очень хорошо сыграли в обороне, защищаясь всей командой. Мы же действовали достаточно шаблонно, пытались атаковать через центр. Я думаю, что нужно больше фланговые атаки развивать, тренировать их. Но это зависит не от меня.
После матча в раздевалке разговор был, что не нужно отчаиваться, а нужно держать голову выше. У нас ещё четыре важных игры впереди, основная задача – занять не ниже четвёртого места, чтобы попасть в Лигу Европы. Учитывая, что эти последние четыре игры мы будем проводить в гостях, может, это и будет лучше для нас. Потому что команды-соперники не будут глухо сидеть в обороне, а будут атаковать.
Наш тренер очень хорош, мы счастливы работать с ним. У меня нет негативных слов в адрес нашего тренера, потому что он делает прекрасную работу с нашей командой. Наоборот, с его приходом команда стала играть более сбалансированно как в атаке, так и в защите, чем при Кононове. Единственное, учитывая, что дома соперники против нас плотно обороняются, то эти проблемы и возникают", — цитирует Гранквиста Rusfootball.