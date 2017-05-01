Самедов: верю, что «Спартак» станет чемпионом в кратчайшие сроки — через 2 тура

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов в эфире программы «Тотальный разбор» оценил шансы «Спартака» на чемпионство и поделился впечатлениями от гостевого матча 26-го тура РФПЛ с ЦСКА (2:1).
«Верю, что „Спартак“ станет чемпионом в кратчайшие сроки — через два тура. Сделаем всё возможное. 8 очков — хороший отрыв, но впереди четыре игры, в розыгрыше 12 очков. Надо завоевать эти 4 очка.
Мне всё понравилось в матче с ЦСКА. Масштабная игра, ажиотаж, и добиться победы в принципиальной игре на поле соперника — это здорово. Каррера — хороший мотиватор, но мы сами понимали, что это матч особый и для болельщиков, и с турнирной точки зрения. Задача была победить. В начале матча, когда преимущество было у ЦСКА, безумно волновались. «Армейцы» неплохо играли, но в концовке тайма получили неприятный стандарт. Лучше было уйти на перерыв со счётом 1:0, однако пропустили с обидного штрафного. Думаю, в первом тайме в целом всё было неплохо, если не считать первые 10-15 минут. Тренер объяснил тактические нюансы, и мы вышли на второй тайм.
Никто не подкалывал Квинси Промеса из-за того, что он не забил в дерби с ЦСКА. В глубине души он сам расстроился, но итоговый результат всё перекрыл. Не считаю его своим прямым конкурентом за место в составе. Мы можем играть на разных позициях", — сказал Самедов.