Григорян: когда я возглавил команду, у «Анжи» появились шансы остаться в РФПЛ

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал ничью с «Краснодаром» (0:0) в 26-м туре российской Премьер-Лиги.
«C точки зрения наших оборонительных действий игра развивалась по плану, хотя мы получили два стопроцентных голевых момента. Но в этом сезоне нам очень много не везёт, а тут удача вернулась. Что касается атаки, то выход из-под прессинга у нас не получился. Хотя не могу сказать, что соперник эффективно давил. Мы ошибались во взаимодействиях. Играя с „Краснодаром“, приходится очень много обороняться. Поэтому сил не хватает в атаке. Но результатом я доволен.
Шансы остаться в РФПЛ? Они у нас появились после того, как я возглавил команду», — сказал Григорян.