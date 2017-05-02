Шалимов: «Краснодар» займёт то место, на которое наиграет

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов проанализировал итоги матча 26-го тура РФПЛ с «Анжи» (0:0).
«Как обычно, тяжёлая игра. Мы играли в свою игру, владели мячом, владели инициативой. У нас была задача быстро передвигать мяч и создавать моменты, а при потере — не пропускать контратаки, что непросто. В принципе, со вторым справились — у „Анжи“ было не так много быстрых атак, у наших ворот вообще не возникало остроты. А вот созидали мало, мяч ходил медленно, и второй тайм получился не очень хороший.
Мы сделали три замены чуть раньше обычного, учитывая плотный график, но не сложилось. Расстроены, однако надо признать, что игра с нашей стороны была не очень хорошей. Классона заменили в перерыве, поскольку так складывалась игра. Нам надо было выпускать полузащитника вместо игрока группы атаки. Ввели в игру Маурисио Перейру и отправили Подберёзкина направо. Правильно это было или нет, сейчас сложно сказать. Всегда хочется лучшего, но не всегда это получается.
Мы идём от игры к игре. Настрой — восстановить ребят и готовиться. У нас четыре выезда, и дальше опять играем на искусственном поле, так что надо думать над составом. А какое место займём — как сыграем, так и финишируем. Вот сколько мы очков наберём, сколько очков наберут конкуренты — такое место и займём", — сказал Шалимов на послематчевой пресс-конференции.