Ибрагимович успешно перенёс операцию на колене

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович успешно перенёс операцию на травмированном колене, сообщается на странице Sky Sports в «Твиттере».
Напомним, травму шведский бомбардир получил в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом» (2:1 ДВ).
Ранее сообщалось, что Ибрагимович будет прооперирован 26 апреля, а операцию должен был провести один из самых известных специалистов по проблемам с коленями в Америке — хирург Фредди Фу, к которому за помощью обратился 35-летний футболист.
В нынешнем сезоне Златан провёл 28 матчей в английской Премьер-лиге, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач. Также на его счету 11 матчей, 5 голов и 3 голевых паса в Лиге Европы.