26 апреля Ибрагимович будет прооперирован

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович вылетел в США, где в среду, 26 апреля, будет прооперирован. Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Операцию проведёт один из самых известных специалистов по проблемам с коленями в Америке — хирург Фредди Фу, к которому за помощью обратился 35-летний футболист.
«В ближайшие часы Ибрагимович отправится в США, где будет прооперирован. Операцию в среду в Питтсбурге проведёт доктор Фредди Фу», — говорится на официальном сайте Ди Марцио.
Ранее Златан Ибрагимович поблагодарил футбольную общественность за поддержку, отметив, что сдаваться и завершать карьеру не собирается. Травму шведский форвард получил в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (2:1).