Хави: Роналду прирождённый бомбардир, но для меня лучшим является Месси

Полузащитник катарского клуба «Аль-Садд» Хави Эрнандес лестно отозвался о нападающем «Реала» Криштиану Роналду. Хави, выступавший долгие годы за «Барселону», сравнил португальца с бывшим партнёром по каталонскому клубу Лионелем Месси.
«Криштиану Роналду прирождённый бомбардир, эффектный футболист. Проблема заключается в том, что для меня лучшим игроком в истории является Месси. Единственная проблема в том, что Роналду – это игрок, который забивает и продолжает творить историю», — цитирует Хави A Bola.
В текущем сезоне 32-летний Роналду в 40 официальных матчах за «Реал» забил 32 гола и отдал 12 результативных передач. В активе 29-летнего Месси 48 матчей, 49 голов и 18 голевых пасов в составе «Барселоны».