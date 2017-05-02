Тетрашвили: «Краснодар» дома играет очень хорошо, нам пришлось много обороняться

Защитник «Анжи» Гурам Тетрашвили поделился мнением о прошедшем матче 26-го тура РФПЛ с «Краснодаром». Встреча завершилась ничьей — 0:0.
«Конечно, мы приобрели очко. «Краснодар» дома при своих болельщиках играет очень хорошо. Было тяжело, мы много защищались. У краснодарцев очень квалифицированные игроки, и нам пришлось обороняться. Что у нас в итоге и получилось.
Мы в любом матче хотим идти вперёд, набирать очки, выигрывать. Это нормальное желание нашей команды. Наверное, было непривычно. В Махачкале прохладно и ветрено, а здесь жарко. В Краснодаре другой климат, организм не обманешь. Было тяжело, но мы справились", — цитирует Тетрашвили пресс-служба «Анжи».