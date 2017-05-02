Лаллана: потеря Коутиньо — большой удар для «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана поделился мыслями о победе над «Уотфордом» (1:0) в матче 35-го тура чемпионата Англии и прокомментировал травму партнёра по команде Филиппе Коутиньо, вместо которого он вышел на замену в начале встречи.
«Не ожидал, что появлюсь на поле так рано, но такое случается. Потеря Фила — большой удар для нас. Надеемся, что он восстановится к следующему матчу, он важный игрок.
Победа над «Уотфордом» дорогого стоит, особенно на его поле. Теперь нам осталось провести три матча, и я считаю, что всё в наших руках", — цитирует Лаллану сайт «Ливерпуля».