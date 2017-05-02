Мертенс договорился о новом контракте с «Наполи» с зарплатой € 4,5 млн за сезон

Полузащитник Дрис Мертенс договорился о продлении контракта с «Наполи». Как сообщает Football Italia со ссылкой на Radio CRC, зарплата 29-летнего бельгийца по новому договору составит € 4,5 млн за сезон, также будет прописана сумма отступных в размере € 25 млн.
При этом о сроке нового контракта не сообщается. Текущее соглашение Мертенса с «Наполи» истекает летом 2018 года. Последним препятствием на пути заключения сделки между игроком и клубом остаётся бонус в размере € 2 млн, который полагается Дрису по прежнему контракту.
В нынешнем сезоне Мертенс в 31 матче итальянской Серии A забил 22 гола и сделал 9 голевых передач.