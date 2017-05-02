Гай: спасение жизни игроку «Мордовии» — точно не повод, чтобы гордиться собой

Полузащитник «Кубани» Алексей Гай, получивший награду за грамотные и квалифицированные действия в чрезвычайной ситуации, рассказал о случившимся.
«Просто такой случай у меня в жизни был не впервые. Я думаю, что за действия в той ситуации не только я, но и другие участники событий, в частности наш медицинский штаб, заслуживают большого уважения. В произошедшем нет ничего сверхъестественного, и это точно не повод, чтобы этим как-то гордиться. Все люди разные и реагируют на ситуацию по-разному. Но, в любом случае, мы все должны друг другу помогать», — сказал Гай.
В матче 27-го тура ФНЛ, в котором «Кубань» встречалась с «Мордовией» (2:0), Гай оказал скорую помощь пострадавшему в результате игрового столкновения нападающему саранской команды Александру Алхазову. Гай помог потерявшему сознание игроку не задохнуться в результате западения языка и тем самым спас ему жизнь.