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Женезио: с «Аяксом» нужно быть осторожными, но бояться не следует

2 мая 2017, вторник. 20:25. Футбол

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Аяксом». Встреча состоится 3 мая в Амстердаме.

«Думаю, будет очень открытая игра. „Аякс“ остаётся большим клубом со славной историей, и мы ожидаем тяжёлое противостояние. Амстердамцы показывают атакующий футбол, и у них очень быстрые и техничные нападающие. Они большими силами атакуют, а затем очень активно идут в прессинг при потере мяча. С этой командой нужно быть осторожными, но это не значит, что мы должны бояться. Конечно, хорошим результатом первого матча была бы победа, однако главное — показать то, что мы умеем. В любом случае победитель противостояния определится после ответной встречи. Если Ляказетт не выйдет на поле, наш стиль не изменится. Фекир способен играть в том же ключе», — приводит слова Женезио L'Equipe.

Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
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Аякс Лион Бруно Женезио
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