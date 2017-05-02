Роналду первым забил 50 голов в плей-офф Лиги чемпионов

Форвард «Реала» Криштиану Роналду открыл счёт в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Атлетико». На 10-й минуте Роналду выиграл борьбу на втором этаже, после чего головой пробил прямо по центру ворот.
Роналду первым достиг отметки в 50 голов в плей-офф Лиги чемпионов. Всего Криштиану забил 101 мяч в Лиге чемпионов, что на один больше, чем у всего «Атлетико» за время выступлений в ЛЧ.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Лиги чемпионов «Реал» — «Атлетико». «Реал» ведёт со счётом 1:0.