Роналду забил 400-й гол за «Реал»

Форвард «Реала» Криштиану Роналду оформил хет-трик в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0).
В дебюте игры он выиграл борьбу на втором этаже и головой пробил прямо по центру ворот. На 73-й минуте мяч отрикошетил от ноги Фелипе Луиса к Роналду, который дождался, пока мяч ляжет ему на ногу, и затем нанёс неотразимый удар по воротам. На исходе основного времени Роналду дождался прострельной передачи Лукаса Васкеса от лицевой линии поля, остановил мяч, а затем аккуратно пробил низом.
32-летний Роналду довёл число голов за «Реал» до 400 и остаётся лучшим бомбардиром в истории клуба. Криштиану перешёл в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед».