Ильин: всё правильно вроде делал, головой в дальний угол бил, с острого угла бил

Форвард «Урала» Владимир Ильин в эфире программы «Все на матч» поделился впечатлениями от поражения в финальном матче Кубка России с «Локомотивом». Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «железнодорожников». В концовке при счёте 0:1 Ильин упустил два момента.
«Может быть, где-то не повезло. Всё правильно вроде бы делал, головой в дальний угол бил, с острого угла ногой бил. Особенно во втором случае не повезло. Мог мяч отскочить в ворота от голкипера, но не повезло. Думаю, опять нам немного не повезло с этим рикошетом, в который раз уже не везёт. Был удар, Коля (Заболотный, вратарь «Урала». — Прим. «Чемпионата») брал мяч, но случился рикошет. А так была равная игра до гола», — сказал Ильин.