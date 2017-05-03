Фердинанд: Роналду — абсолютная машина

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением об игре нападающего «Реала» Криштиану Роналду, оформившего хет-трик в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0).
«Роналду — абсолютная машина, сокрушительный наконечник атак. Это не только талант, но и самоотверженность и упорный труд. У него стальные нервы, он выходит на поле и знает, что способен на это. Мы видим, как рекорды падают каждую неделю. Когда он и Месси повесят бутсы на гвоздь, мы будем смотреть на их показатели и не верить своим глазам. Эти цифры будут казаться нам космическими», — сказал Фердинанд в интервью BT Sport.