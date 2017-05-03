«Боруссия» Д нацелилась на форварда «Кёльна» Модеста

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель заинтересован в услугах нападающего «Кёльна» Антуана Модеста, сообщает Mercato365.
В зимнее трансферное окно к футболисту проявляли интерес китайские клубы, предлагавшие ему очень неплохие финансовые условия, однако Модест решил остаться в немецком клубе.
По итогам 35 туров чемпионата Германии Модест принял участие в 31 матче, став автором 23 голов и 2 результативных передач. Действующий контракт 29-летнего футболиста с «Кёльном» рассчитан до лета 2021 года.