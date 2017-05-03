Каналес: уверен, что «Реал Сосьедад» будет играть на международном уровне

Полузащитник «Реала Сосьедад» Серхио Каналес выразил уверенность в том, что команда по итогам сезона завоюет право на участие в Лиге Европы. Игрок считает, что у баскского клуба есть для этого все предпосылки.
«Думаю, что в большинстве случаев «Реал Сосьедад» в национальном первенстве превосходил своих соперников. Но в конце определяющее значение имеют результаты. Я сам уверен, что «Реал Сосьедад» будет играть на международном уровне. В данный момент не теряю надежды занять 5-е место в турнирной таблице», — приводит слова Каналеса Marca.
В матчах 35 туров Примеры баски набрали 61 очко и занимают 7-е место в турнирной таблице.