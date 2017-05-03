Наумов: выгнать Ари из России? Это дурость

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал заявление форварда «Урала» Романа Павлюченко, который после финала Кубка России сказал, что нападающего столичного клуба Ари нужно выгнать из России.
«Роман Павлюченко немного погорячился в своих высказываниях, ведь он сам бывает горячим на поле. Футбол – это игра, и на поле бывают такие вспышки. Драка – это очень неприятное окончание матча, но нужно разобраться сначала, кто кого спровоцировал. Что касается поведения Ари, то это просто исключение из правил. Выгнать Ари из России? Это дурость. С каждым случается, ребята горячие. Не надо этому придавать слишком большое значение.
В «Урале» и «Локомотиве» должны разобраться с этой ситуацией. Насколько я знаю, после игры всё успокоилось и тренеры и президенты пообщались. Вроде всё нормально закончилось. Это просто эмоции в очень важном матче. Такое бывает. Командам надо спокойно разобраться внутри коллектива, чтобы в дальнейшем такого не повторялось», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.