Тотти по окончании сезона завершит карьеру и станет директором «Ромы»

Нападающий и капитан «Ромы» Франческо Тотти завершит карьеру по окончании сезона-2016/17. Об этом рассказал спортивный директор римлян Мончи. 40-летний футболист после 25-летней игровой карьеры повесит бутсы на гвоздь и станет директором «Ромы».
«Я знал, что между клубом и Тотти существует договорённость. Это будет его последний сезон в качестве игрока. Новый сезон он начнёт в роли директора.
Франческо – это «Рома». Я хочу быть к нему как можно ближе, я хотел бы узнать хотя бы 1% того, что знает он», — цитирует Мончи Mirror.
Франческо Тотти является воспитанником «Ромы», за которую выступает с 1993 года. На его счету 782 матча за римлян, 306 голов и 123 результативные передачи. Последний матч в чемпионате Италии «Рома» проведёт 28 мая против «Дженоа». Эта игра станет последней для Тотти.