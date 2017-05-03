В. Денисов: у нас у всех удар поставленный, преуспеем в любом виде спорта

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов поделился впечатлениями от победы над «Уралом» (2:0) в финальном матче Кубка России.
«Мы показали командную игру, мастерство, бойцовские качества в прямом и переносном смысле этого слова. У Джеффа (Джефферсона Фарфана. — Прим. „Чемпионата“) поставленный удар? Конечно. Ребят, у нас у всех удар поставленный. Так что мы, думаю, в любом виде спорта преуспеем.
Было тяжело, но мы всё равно контролировали ход матча. Были полумоменты у «Урала», один-два момента всегда возникнет в течение 90 минут. Редко бывает, чтобы команда не атаковала. В первом тайме 5-10 минут присматривались друг к другу. Соперник играл на контратаках, от обороны. Во втором тайме мы немного прибавили, стали появляться зоны.
Матч за Суперкубок со «Спартаком»? Будем работать. Всех ждём", — заявил Денисов в видеоинтервью клубной пресс-службе.
Интервью Виталия Денисова можно посмотреть в YouTube.